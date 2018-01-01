Сервис онлайн проверки текста на уникальность Text.ru покажет процент уникальности текста. Глубокая и качественная проверка найдет дубликаты и рерайт.
Бесплатное определение уникальности текстов.
Эффективные алгоритмы позволили сделать проверку глубокой и точной. Автоматическая проверка орфографии подскажет, где были допущены ошибки.
Эффективные алгоритмы позволили сделать проверку глубокой и точной. Автоматическая проверка орфографии подскажет, где были допущены ошибки.
Расширенные возможности. При регистрации на сервисе у вас будут расширены ограничения проверки, предназначенные для гостей, и вы получите возможность проверять гораздо большее количество текстов с помощью нашего сервиса плагиат онлайн.
Биржа копирайтинга и рерайтинга
На бирже копирайтинга +464 Посмотреть все заказы
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Мелкий заказчик
10 текстов на тему Насосных станций.
Срок: 5 000,00 руб.
1
Мелкий заказчик
No2. 10 обзорных статей на одну тему: Что подарить ребенку на новый год
Срок: 2 200,00 руб.
No3. Подготовить 10 статей на тему: Что подарить ребенку на новый год
Срок: 2 200,00 руб.
1
Мелкий заказчик
Найти какие бывают должности, навыки и технологии в сфере IT.
Срок: 2 000,00 руб.
1
Мелкий заказчик
статья-обзор (12 шт)
Срок: 1 400,00 руб.
На бирже рерайтинга +238 Посмотреть все заказы
1
Мелкий заказчик
Ретрайт текста ВКР по педагогике
Срок: 3 000,00 руб.
42
Миллионер
Работа над статьями, постоянный поток статей при хорошей работе
Срок: 2 200,00 руб.
1
Мелкий заказчик
Рерайт курсовой
Срок: 750,00 руб.
1
Мелкий заказчик
Задание для новичков (отзыв+рейтинг) на тему "речной окунь"
Срок: 510,00 руб.
Информация
Биржа копирайтинга Text.ru — это достойный заработок для копирайтеров и возможность заказать текст у профессиональных авторов. Здесь вы можете реализовать свой творческий потенциал или приобрести уникальные статьи для нужд своего сайта.
Рейтинг копирайтеров наглядно демонстрирует опыт и востребованность исполнителя на сервисе Text.ru и позволяет заказчику быстро выбрать исполнителя на свой заказ.
Простота в работе. Мы приложили много усилий, чтобы работать на нашей бирже копирайтинга было максимально легко и удобно. Интуитивно понятный интерфейс, постоянное совершенствование функционала и подробный FAQ помогут в работе начинающим и обеспечат комфорт постоянным пользователям сервиса Text.ru.
Гарантии и безопасность. Биржа копирайтинга Text.ru предоставляет гарантии как заказчикам, так и исполнителям. Заказчик получает качественный текст, а исполнитель — оплату за свою работу при условии отличного выполнения. Для разрешения конфликтных ситуаций предусмотрен Арбитраж.
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