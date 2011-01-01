Биржа контента
Проверка уникальности
Анализ текста
Тарифы
Поддержка
Блог Новости
en
Войти Регистрация
SEO-копирайтинг от лучших авторов, работа копирайтером на дому
Все категории
Копирайтинг и рерайтинг
Жанры
FAQ
SEO
Обзор
Разное
Как рассчитать стоимость на свои услуги копирайтеру?

Как рассчитать стоимость на свои услуги копирайтеру?

Валерия Пономарёва

Каждый копирайтер хочет, чтобы его труд оценивался по достоинству. Как же определить то самое «достоинство» и работать по комфортной для себя и заказчика цене? В статье расскажем о видах ставок, вариантах расчета стоимости услуг и поделимся советами, о которых забывают даже опытные копирайтеры.

Разбираемся в многообразии ставок

У копирайтера, как и любого другого фрилансера, есть четыре базовые ставки: за конкретный период времени, статью, час или килознак. У каждого вида свои особенности, поэтому стоит их разобрать подробно.

За месяц

Практикуется для долгосрочных проектов, в которых объем работы, выполняемой за 30 дней, всегда одинаковый. Например, ежемесячно вы получаете заказ на 15 статей в блог и 10 постов в социальных сетях. И стоимость каждый месяц будет одинаковая. Главный плюс такой оплаты – стабильность: заранее известен фронт работы и есть понимание, какая сумма будет заработана.

Фиксированная за статью

Актуальна, когда количество задач постоянно меняется, а требования остаются те же.  Формат удобен для обеих сторон: заказчик всегда знает, во сколько ему обойдется создание текста, а копирайтеру – сколько составит заработок, ведь тариф всегда одинаковый. Таким способом легче поднять стоимость своих услуг: повышая ценник за одну статью, он увеличивается за все последующие. 

Часовая

Малопопулярный вариант в странах СНГ, чаще применяется на иностранных платформах. В этом случае оплачивается количество часов работы: возмещается каждая отработанная минута. Подходит для сложных текстов, для которых невозможно заранее рассчитать время работы.
Однако почасовое вознаграждение неудобно для клиента, если нет заранее обозначенных сроков и доверия к автору.

За килознак

Самый распространенный способ, используемый абсолютно на всех текстовых биржах. Вы с легкостью можете установить свою цену за 1000 знаков для каждого типа заказа, ориентируясь на тему, требования и другие особенности ТЗ. Это позволит выставлять выгодную для себя стоимость в зависимости от сложности задачи. Из недостатков – время, потраченное на изучение темы, вряд ли будет оплачено. Для заказчиков здесь минусов нет, поэтому 95% всех заказов размещаются именно с оплатой за килознак.

Как правильно рассчитать ставку

Наболевшее для многих копирайтеров – работа с заказами, где нужно самостоятельно устанавливать стоимость. Но именно такие задачи позволят вам контролировать и приумножать собственный заработок. Вот способы, помогающие не ошибиться в подсчете цены.

 

1. Определить для себя нижний порог

Обозначьте для себя сумму, меньше которой создание текста невозможно, и отправляйте отклик. В случае, когда текст сложнее стандартных заказов, увеличивайте ставку пропорционально дополнительному времени.

 

Например, нижний порог – 150 рублей за 1000 символов, используемый для большинства проектов. На бирже опубликовали заказ, на который уйдет в 2 раза больше времени. Соответственно, ценник повышается до 300 рублей за килознак.

2. Ознакомиться с расценками конкурентов

Нередки ситуации, когда человек работает по меньшей ставке, чем копирайтеры его же уровня. Изучать расценки конкурентов полезно по двум причинам: во-первых, приходит понимание о тарифах других исполнителей, а во-вторых, вы сможете увеличить шансы на сотрудничество, предложив более выгодную для заказчика ставку. Здесь главное не уйти в демпинг. Узнать расценки можно простым посещением профилей пользователей и прочтением их описания, либо же воспользуйтесь биржей в роли заказчика: создайте заказ на сайте и проанализируйте отклики конкурентов.

3. Знать среднее значение заказа

Средняя ставка на рынке – это совокупность цен исполнителей и заказчиков, поделенное на 2. Таким образом, мы получаем «золотую середину» для каждой стороны. Не стоит брать в расчет слишком бюджетные заказы, рассчитанные для новичков, если ваш уровень навыков значительно выше. Среднее значение – более интересное предложение для клиента и всегда актуально.

4. Собирать фидбек

Пообщайтесь с заказчиком о выполненной работе и её стоимости: с помощью ненавязчивых вопросов узнайте, смог бы он в будущем заплатить больше и при каких условиях. Возможно, качество текста превзошло ожидания и клиент готов повысить ценник, или же увеличить его за незначительные дополнения (например, добавление картинок). Вариант также помогает осознать реальное вознаграждение за труд, ориентируясь на фидбек от работающих с вами людей.

5. Промониторить вакансии

Метод эффективен для желающих выяснить цену за проектную или часовую работу. Откройте любой сайт с вакансиями и изучите предложения для копирайтеров: сколько платят, какие обязанности и объем задач. Если значение совпадает с месячной нормой вашего проекта, или же заработная плата по часам устраивает – выставляйте такой тариф для себя.

 

Как преподнести свою цену

Опытные копирайтеры оценивают свою работу по ценности, которую они предоставляют. Обозначим аспекты, на которых стоит сосредоточиться при выставлении собственных расценок:

 

  • продемонстрируйте, каким образом конечный результат принесет пользу заказчику

  • акцентируйте внимание на своих сильных сторонах – их также можно выяснить, собирая фидбек с проделанных заказов

  • разбейте задачу на отдельные этапы и расскажите особенности выполнения каждого пункта

  • предложите дополнительные услуги, если у вас есть навык (например, создание иллюстрации к тексту в нейросети; создание презентации и т.д.)

 

Отличный пример описания: присутствуют навыки исполнителя, выгода сотрудничества с ним, опыт работы и оказываемые услуги. 

 

В заключение советуем не забывать обновлять портфолио, чтобы показать себя экспертом, предлагающим актуальные и уникальные решения для проблем заказчиков.

Интересные заказы и классные исполнители уже ждут тебя

Ты ещё не с нами? А чего тянуть? :) Попробуй себя в качестве автора текстов или заказчика уже сейчас

Попробовать