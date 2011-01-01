Каждый копирайтер хочет, чтобы его труд оценивался по достоинству. Как же определить то самое «достоинство» и работать по комфортной для себя и заказчика цене? В статье расскажем о видах ставок, вариантах расчета стоимости услуг и поделимся советами, о которых забывают даже опытные копирайтеры.

Разбираемся в многообразии ставок

У копирайтера, как и любого другого фрилансера, есть четыре базовые ставки: за конкретный период времени, статью, час или килознак. У каждого вида свои особенности, поэтому стоит их разобрать подробно.

За месяц

Практикуется для долгосрочных проектов, в которых объем работы, выполняемой за 30 дней, всегда одинаковый. Например, ежемесячно вы получаете заказ на 15 статей в блог и 10 постов в социальных сетях. И стоимость каждый месяц будет одинаковая. Главный плюс такой оплаты – стабильность: заранее известен фронт работы и есть понимание, какая сумма будет заработана.

Фиксированная за статью

Актуальна, когда количество задач постоянно меняется, а требования остаются те же. Формат удобен для обеих сторон: заказчик всегда знает, во сколько ему обойдется создание текста, а копирайтеру – сколько составит заработок, ведь тариф всегда одинаковый. Таким способом легче поднять стоимость своих услуг: повышая ценник за одну статью, он увеличивается за все последующие.

Часовая

Малопопулярный вариант в странах СНГ, чаще применяется на иностранных платформах. В этом случае оплачивается количество часов работы: возмещается каждая отработанная минута. Подходит для сложных текстов, для которых невозможно заранее рассчитать время работы.

Однако почасовое вознаграждение неудобно для клиента, если нет заранее обозначенных сроков и доверия к автору.

За килознак

Самый распространенный способ, используемый абсолютно на всех текстовых биржах. Вы с легкостью можете установить свою цену за 1000 знаков для каждого типа заказа, ориентируясь на тему, требования и другие особенности ТЗ. Это позволит выставлять выгодную для себя стоимость в зависимости от сложности задачи. Из недостатков – время, потраченное на изучение темы, вряд ли будет оплачено. Для заказчиков здесь минусов нет, поэтому 95% всех заказов размещаются именно с оплатой за килознак.

Как правильно рассчитать ставку

Наболевшее для многих копирайтеров – работа с заказами, где нужно самостоятельно устанавливать стоимость. Но именно такие задачи позволят вам контролировать и приумножать собственный заработок. Вот способы, помогающие не ошибиться в подсчете цены.

1. Определить для себя нижний порог

Обозначьте для себя сумму, меньше которой создание текста невозможно, и отправляйте отклик. В случае, когда текст сложнее стандартных заказов, увеличивайте ставку пропорционально дополнительному времени.

Например, нижний порог – 150 рублей за 1000 символов, используемый для большинства проектов. На бирже опубликовали заказ, на который уйдет в 2 раза больше времени. Соответственно, ценник повышается до 300 рублей за килознак.

2. Ознакомиться с расценками конкурентов

Нередки ситуации, когда человек работает по меньшей ставке, чем копирайтеры его же уровня. Изучать расценки конкурентов полезно по двум причинам: во-первых, приходит понимание о тарифах других исполнителей, а во-вторых, вы сможете увеличить шансы на сотрудничество, предложив более выгодную для заказчика ставку. Здесь главное не уйти в демпинг. Узнать расценки можно простым посещением профилей пользователей и прочтением их описания, либо же воспользуйтесь биржей в роли заказчика: создайте заказ на сайте и проанализируйте отклики конкурентов.

3. Знать среднее значение заказа

Средняя ставка на рынке – это совокупность цен исполнителей и заказчиков, поделенное на 2. Таким образом, мы получаем «золотую середину» для каждой стороны. Не стоит брать в расчет слишком бюджетные заказы, рассчитанные для новичков, если ваш уровень навыков значительно выше. Среднее значение – более интересное предложение для клиента и всегда актуально.

4. Собирать фидбек

Пообщайтесь с заказчиком о выполненной работе и её стоимости: с помощью ненавязчивых вопросов узнайте, смог бы он в будущем заплатить больше и при каких условиях. Возможно, качество текста превзошло ожидания и клиент готов повысить ценник, или же увеличить его за незначительные дополнения (например, добавление картинок). Вариант также помогает осознать реальное вознаграждение за труд, ориентируясь на фидбек от работающих с вами людей.

5. Промониторить вакансии

Метод эффективен для желающих выяснить цену за проектную или часовую работу. Откройте любой сайт с вакансиями и изучите предложения для копирайтеров: сколько платят, какие обязанности и объем задач. Если значение совпадает с месячной нормой вашего проекта, или же заработная плата по часам устраивает – выставляйте такой тариф для себя.

Как преподнести свою цену

Опытные копирайтеры оценивают свою работу по ценности, которую они предоставляют. Обозначим аспекты, на которых стоит сосредоточиться при выставлении собственных расценок:

продемонстрируйте, каким образом конечный результат принесет пользу заказчику

акцентируйте внимание на своих сильных сторонах – их также можно выяснить, собирая фидбек с проделанных заказов

разбейте задачу на отдельные этапы и расскажите особенности выполнения каждого пункта

предложите дополнительные услуги, если у вас есть навык (например, создание иллюстрации к тексту в нейросети; создание презентации и т.д.)

Отличный пример описания: присутствуют навыки исполнителя, выгода сотрудничества с ним, опыт работы и оказываемые услуги.

В заключение советуем не забывать обновлять портфолио, чтобы показать себя экспертом, предлагающим актуальные и уникальные решения для проблем заказчиков.